Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.04.2022 11:38
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                               BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
 
KARAR TARİHİ                                 : 29.04.2022
KARAR NO                                 : 2022 – 025
KARARIN KONUSU                     : 01.01.2022 – 31.03.2022 Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanı
TOPLANTI TARİHİ                       : 29.04.2022
BAŞKANIN ADI VE SOYADI         : Yusuf ÖKSÜZÖMER
BAŞKAN VEKİLİ                          : Cemal OKUMUŞ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ       : Alpaslan Baki ERTEKİN, Mehmet Ali AKBEN, Yücel KAHRAMAN, Süleyman ÖZDEMİR
 
KARARIN METNİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
 
b) Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
 
 
Yusuf ÖKSÜZÖMER
                                  
Cemal OKUMUŞ
       Başkan                                                     Başkan Vekili
 
 
 
 
Alpaslan Baki ERTEKİN      Mehmet Ali AKBEN       Süleyman ÖZDEMİR       Yücel KAHRAMAN               
              Üye                                 Üye                                  Üye                              Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025402


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AEFES 29,60 66.957.305 % 0,00  
AFYON 3,74 17.224.117 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8845 14,8918 % 0,28  
Euro 15,7200 15,7300 % 0,45  
Sterlin 18,6114 18,7047 % -0,02  
Frank 15,1884 15,2799 % -0,03  
Riyal 3,9594 3,9792 % 0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 -33,39  
Altın Gr. 893 893 -13,05  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 -0,23  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 -0,13  
B. Petrol 104 104 -2,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru