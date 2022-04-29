***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 11:38
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 29.04.2022
KARAR NO : 2022 – 025
KARARIN KONUSU : 01.01.2022 – 31.03.2022 Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanı
TOPLANTI TARİHİ : 29.04.2022
BAŞKANIN ADI VE SOYADI : Yusuf ÖKSÜZÖMER
BAŞKAN VEKİLİ : Cemal OKUMUŞ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Alpaslan Baki ERTEKİN, Mehmet Ali AKBEN, Yücel KAHRAMAN, Süleyman ÖZDEMİR
KARARIN METNİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
b) Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
Yusuf ÖKSÜZÖMER
Cemal OKUMUŞ
Başkan Başkan Vekili
Alpaslan Baki ERTEKİN Mehmet Ali AKBEN Süleyman ÖZDEMİR Yücel KAHRAMAN
Üye Üye Üye Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025402
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