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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

11.08.2022 09:35
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
Karar Sayısı
2022-029
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                       BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
 
KARAR TARİHİ                              : 11.08.2022
KARAR NO                                   : 2022 – 029
KARARIN KONUSU                       : 01.01.2022 – 30.06.2022 Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanı
TOPLANTI TARİHİ                        : 11.08.2022
BAŞKANIN ADI VE SOYADI          : Yusuf ÖKSÜZÖMER
BAŞKAN VEKİLİ                           : Cemal OKUMUŞ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ       : Alpaslan Baki ERTEKİN, Yücel KAHRAMAN, Süleyman ÖZDEMİR, Mehmet İrfan KURT
 
KARARIN METNİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
 
b) Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgile mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
 
 
 
 
Yusuf ÖKSÜZÖMER                                    Cemal OKUMUŞ
    Başkan                                                     Başkan Vekili
 
 
 
Alpaslan Baki ERTEKİN           Yücel KAHRAMAN        Süleyman ÖZDEMİR       Mehmet İrfan KURT
                Üye                                    Üye                                  Üye                               Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054416


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