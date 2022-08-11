***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2022Karar Sayısı2022-029Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıBİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKARAR TARİHİ : 11.08.2022KARAR NO : 2022 – 029KARARIN KONUSU : 01.01.2022 – 30.06.2022 Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk BeyanıTOPLANTI TARİHİ : 11.08.2022BAŞKANIN ADI VE SOYADI : Yusuf ÖKSÜZÖMERBAŞKAN VEKİLİ : Cemal OKUMUŞYÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Alpaslan Baki ERTEKİN, Yücel KAHRAMAN, Süleyman ÖZDEMİR, Mehmet İrfan KURTKARARIN METNİSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,b) Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgile mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.Yusuf ÖKSÜZÖMER Cemal OKUMUŞBaşkan Başkan VekiliAlpaslan Baki ERTEKİN Yücel KAHRAMAN Süleyman ÖZDEMİR Mehmet İrfan KURTÜye Üye Üye Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054416BIST