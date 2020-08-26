***BMK* *DNISI*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
26.08.2020 17:43
***BMK******DNISI*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/08/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Yalıtım'ın fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871279
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05461,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,94
|Açılış
|: 461,38
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,86
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|CUSAN
|5,62
|132.956.344
|% 9,98
|
|CRFSA
|6,83
|10.702.050
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|541.939
|% 9,95
|
|FENER
|23,04
|521.368.928
|% 9,92
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|AKYHO
|4,98
|11.518.474
|% -4,96
|
|TUCLK
|5,55
|27.554.237
|% -4,31
|
|ROYAL
|2,26
|525.943
|% -4,24
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3806
|7,3845
|% -0,08
|
|Euro
|8,7281
|8,7365
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6996
|9,7483
|% 0,04
|
|Frank
|8,0898
|8,1386
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9617
|1,9716
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|17,36
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,18
|46,18
|-0,11
|