***BMK* *HEDEF*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***BMK******HEDEF*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Holding A.Ş. halka arzına ilişkin Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969259BIST