***BMK* *HEDEF*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
21.11.2022 10:43
***BMK******HEDEF*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/05/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nollu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Hedef Holding A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081335
BIST
10:324.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 9,42
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.537
En Düşük
4.500
10:3218,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3219,1269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1081
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:321.044,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.044,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MZHLD
|169,40
|1.897.788
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|20.124.943
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.529.342
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|14.030.371
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|43.717.588
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|129.488.782
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.192.597
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|89.117.692
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|13.166.421
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,11
|8.556.642
|% -8,67
|
|KONTR
|181,20
|1.413.311.988
|% 3,72
|
|THYAO
|107,60
|819.188.212
|% 0,94
|
|PETKM
|15,25
|552.542.207
|% 1,67
|
|EKGYO
|5,59
|477.621.107
|% 1,82
|
|EREGL
|37,08
|437.978.678
|% 0,49
|
|EKGYO
|5,59
|477.621.107
|% 1,82
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|ADESE
|1,40
|70.562.338
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,48
|118.809.160
|% 2,06
|
|YKBNK
|11,09
|423.332.808
|% 1,28
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6202
|% 0,06
|
|Euro
|19,1189
|19,1270
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,9425
|22,0525
|% -0,47
|
|Frank
|19,3777
|19,4944
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,06
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.965
|7.088
|-43,00
|
|Yarım
|3.382
|3.465
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,85
|86,85
|-0,77
|
Seans Raporu
10:30
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10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, AKSEN, FROTO
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10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 49 kaybederek (% -0.01 ) 3, 986
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, ALFAS, BRKSN, EDIP, MZHLD, SEYKM
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10:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SILVR, HEKTS, PRDGS, SASA
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10:45
RAYSG, EUREN, MOBTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında