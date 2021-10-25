***BMK* *IHAAS*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.10.2021 19:35
***BMK******IHAAS*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972285
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,00
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.495
En Düşük
1.471
18:059,5764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0262
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5274
18:0511,1192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0732
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,0779
18:05557,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,56
|Açılış
|: 557,12
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|6,27
|35.363.839
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,10
|26.180.753
|% 10,00
|
|MERIT
|26,18
|24.496.990
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|14.396.761
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|816.259
|% 9,97
|
|YUNSA
|12,19
|72.199.715
|% -8,69
|
|KERVN
|0,74
|1.924.850
|% -7,50
|
|AGESA
|19,93
|10.527.616
|% -7,04
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,99
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,51
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5668
|9,5764
|% -0,27
|
|Euro
|11,0884
|11,1192
|% -0,65
|
|Sterlin
|13,1461
|13,2120
|% -0,16
|
|Frank
|10,3806
|10,4431
|% -0,59
|
|Riyal
|2,5478
|2,5606
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|15,07
|
|Altın Gr.
|556
|556
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,03
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59JANTS
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17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
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17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem