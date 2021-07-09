***BMK* *KARYE*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
09.07.2021 00:29
***BMK******KARYE*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949852
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,6949
En Düşük
8,6802
18:0510,3090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3154
En Düşük
10,2905
18:05503,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6800
|8,6845
|% -0,09
|
|Euro
|10,2997
|10,3090
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9556
|12,0156
|% 0,03
|
|Frank
|9,4648
|9,5218
|% 1,29
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,14
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|0,01
|