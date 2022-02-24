***BMK* *KLSYN*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
24.02.2022 11:05
***BMK******KLSYN*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KLSYN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003984
BIST
11:281.911
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -104,78
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
11:2814,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,3480
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
11:2816,0574
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,3996
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
11:28881,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 32,68
|Açılış
|: 881,09
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ALKA
|17,77
|19.932.722
|% 9,69
|
|DAGHL
|14,70
|4.040.372
|% 8,89
|
|HUNER
|2,60
|332.428.270
|% 7,44
|
|ULUUN
|6,46
|23.426.199
|% 3,86
|
|ISDMR
|23,26
|133.105.325
|% 3,84
|
|DOBUR
|59,40
|1.131.301
|% -10,00
|
|GSDDE
|3,15
|8.417.031
|% -10,00
|
|ARMDA
|63,45
|825.675
|% -10,00
|
|BRMEN
|1,98
|65.548
|% -10,00
|
|ISBTR
|51.399,90
|102.800
|% -10,00
|
|THYAO
|25,70
|900.717.701
|% -8,48
|
|EREGL
|29,70
|867.095.576
|% -2,37
|
|KRDMD
|11,08
|520.922.018
|% -5,46
|
|GARAN
|11,28
|405.009.687
|% -3,01
|
|HUNER
|2,60
|332.428.270
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|332.428.270
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,69
|291.988.056
|% -5,87
|
|KRDMD
|11,08
|520.922.018
|% -5,46
|
|ODAS
|1,32
|58.587.477
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,04
|86.920.187
|% -7,69
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1518
|14,1640
|% 2,51
|
|Euro
|16,0204
|16,0812
|% 2,70
|
|Sterlin
|18,9729
|19,0680
|% 1,70
|
|Frank
|15,2581
|15,3501
|% 1,81
|
|Riyal
|3,7508
|3,7696
|% 2,16
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|32,66
|
|Altın Gr.
|886
|886
|37,49
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,52
|
|B. Petrol
|99
|99
|5,08
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40TRILC
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 327 adet işlem
-
11:39MAALT
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 215.90 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 686 adet işlem
-
11:37KRSTL
Yüzde -9.85 oranında düşüşle 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 677, 649 adet işlem
-
11:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 31 kaybederek (% -5.30 ) 1, 720
-
11:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, KSTUR, DENGE, DOBUR, KERVN, ORCAY, GSDDE, ARMDA, SERVE, MERIT