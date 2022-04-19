***BMK* *KMPUR*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
19.04.2022 23:52
***BMK******KMPUR*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KMPUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022197
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6653
En Düşük
14,6412
18:0515,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8293
En Düşük
15,8041
18:05918,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 918,59
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,37
En Düşük
918,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6549
|14,6566
|% 0,04
|
|Euro
|15,8067
|15,8212
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0001
|19,0954
|% 0,08
|
|Frank
|15,3418
|15,4342
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8981
|3,9177
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-0,10
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-12,72
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,31
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,73
|