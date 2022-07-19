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***BMK* *KRPLS*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş

19.07.2022 21:25
***BMK* *KRPLS*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılı


***BMK******KRPLS*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046710


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BIST En Aktif Hisseler16:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 18,37 47.269.754 % 10,00  
DOBUR 46,20 14.013.837 % 10,00  
RHEAG 1,98 1.826.355 % 10,00  
ATSYH 58,30 6.654.574 % 10,00  
POLTK 746,60 31.060.911 % 9,99  
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16:11 Alış Satış %  
Dolar 17,5821 17,5918 % 0,18  
Euro 17,9990 18,0207 % 0,29  
Sterlin 21,0102 21,1155 % 0,08  
Frank 18,0711 18,1799 % 0,15  
Riyal 4,6660 4,6894 % 0,12  
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16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -1,19  
Altın Gr. 967 967 0,52  
Cumhuriyet 6.555 6.654 24,00  
Tam 6.575 6.636 5,00  
Yarım 3.204 3.242 1,00  
Çeyrek 1.607 1.622 1,00  
Gümüş.Ons 19,00 19,02 0,25  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,09  
B. Petrol 106 106 -1,76  
Seans Raporu 16:11
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