***BMK* *MANAS*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
12.07.2021 23:55
***BMK******MANAS*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950505
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6400
En Düşük
8,6328
18:0010,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0065
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2644
En Düşük
10,2430
18:00501,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,10
|Açılış
|: 501,37
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6341
|8,6356
|% 0,00
|
|Euro
|10,2442
|10,2657
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9530
|12,0129
|% -0,39
|
|Frank
|9,3968
|9,4534
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2953
|2,3069
|% -0,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,15
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,33
|