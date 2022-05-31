***BMK* *SEGYO*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
31.05.2022 18:10
***BMK******SEGYO*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033639
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
18:0516,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0135
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
18:0517,6031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0626
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
18:05972,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,42
|Açılış
|: 972,02
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|1,54
|22.743.187
|% 10,00
|
|ALCAR
|314,60
|51.057.160
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|309.877.756
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|109.880.207
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.674.965
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.843.982
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.288.961.959
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,26
|3.805.586.448
|% 0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.163.910.958
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.714.800.905
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.361.373.620
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.616.433.045
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.984.383.897
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.193.550.825
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|596.294.132
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.768.546.237
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3896
|16,4055
|% 0,15
|
|Euro
|17,5907
|17,6183
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,5946
|20,6979
|% -0,33
|
|Frank
|17,0312
|17,1338
|% -0,04
|
|Riyal
|4,3562
|4,3780
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-12,53
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,09
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,15
|