***BMK* *YEOTK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
26.08.2021 17:11
***BMK******YEOTK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEO Teknoloji'nin fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960604
BIST
17:341.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,47
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:348,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4030
En Düşük
8,3461
17:349,8920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:34484,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,44
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.651.936
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.426.665
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.718.491
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.174.893
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.766.714
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,05
|23.459.324
|% -9,85
|
|SNGYO
|4,01
|94.058.162
|% -9,28
|
|THYAO
|12,75
|1.497.711.862
|% 2,00
|
|GARAN
|9,47
|1.031.689.941
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,06
|788.115.176
|% -8,75
|
|GESAN
|24,62
|587.766.714
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|463.590.695
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,14
|423.958.949
|% -6,56
|
|ODAS
|1,47
|240.976.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|358.044.492
|% 0,00
|
|THYAO
|12,75
|1.497.711.862
|% 2,00
|
|GARAN
|9,47
|1.031.689.941
|% -0,63
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4000
|8,4021
|% 0,37
|
|Euro
|9,8853
|9,8920
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4926
|11,5503
|% 0,09
|
|Frank
|9,1188
|9,1737
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% 0,35
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,67
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,71
|70,71
|-0,57
|
Seans Raporu
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