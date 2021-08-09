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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

09.08.2021 12:16


in yedinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 36.085.000-TL olduğununu gösteren esas sözleşmenin Sermaye ilişkin  6.maddesinin, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığının 08.07.2021 tarih 8458 sayı ile tasdikli Ana sözleşme tadiline ilşkin SPK izin yazısına  istinaden  , Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.maddesi tadil metni Manisa Ticaret Sicilinde 30.07.2021 tarihinde  tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.30 Temmuz 2021 tarihli 10377 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 643 sayfasında ilan edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6.Madde -Sermaye 30/07/2021 30/07/2021 10377



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955917


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