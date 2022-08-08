***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:32
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23,1 437.769.435 137.004.111
Satışların Maliyeti
23,2 -381.743.660 -125.226.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.025.775 11.777.237
BRÜT KAR (ZARAR)
56.025.775 11.777.237
Genel Yönetim Giderleri
25,1 -5.001.931 -2.754.383
Pazarlama Giderleri
25,2 -9.638.574 -3.283.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1 3.721.732 911.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2 -3.584.608 -2.184.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.522.394 4.467.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1 3.003.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.522.394 7.471.203
Finansman Gelirleri
28,1 5.006.007 674.247
Finansman Giderleri
28,2 -3.954.801 -3.408.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.573.600 4.737.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.122.896 -366.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.820.205 -1.155.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -302.691 789.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.450.704 4.370.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
30 33.450.704 4.370.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.450.704 4.370.805
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.861.136 -19.194.507
Dönem Karı (Zararı)
30 33.450.704 4.370.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.827.762 2.045.351
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 808.644 670.063
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.928 456
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25,1 5.928 456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
533.546 203.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 533.546 143.238
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 60.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
176.953 1.960.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,1 -204.611 1.941.121
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2 459.535 45.755
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1 -77.971 -26.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 302.691 -789.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.405.346 -25.478.321
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 -15.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -21.948.264 -4.623.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.864 48.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.863.400 -4.671.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.075.896 396.420
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
739 -952.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.075.157 1.349.315
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.937.907 -13.371.700
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -17.986.526 -4.814.187
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.388.677 -2.662.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-94.686 -116.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.483.363 -2.545.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 165.359 -116.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.247.484 223.930
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
49.350
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.247.484 174.580
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 10.180.570 1.601.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.533.551 -2.096.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.533.551 -2.096.685
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.873.120 -19.062.165
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -5.011.984 -132.342
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.822.337 -598.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.822.337 -598.631
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -6.797.251 -518.384
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -25.086 -80.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.024.206 60.854.307
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.399.930
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.399.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.870.524 2.642.190
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.151.259 -19.246.692
Ödenen Temettüler
-6.899.670
Ödenen Faiz
28,2 -1.108.187 -2.232.203
Alınan Faiz
28,1 1.312.798 291.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.063.005 41.061.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.063.005 41.061.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.655.442 17.258.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.718.447 58.319.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 62.718.447 38.655.442
Ticari Alacaklar
8 32.091.615 10.071.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
84.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.006.751 10.071.308
Diğer Alacaklar
9 3.114.227 4.195.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.114.227 4.194.382
Stoklar
11 86.533.790 88.471.697
Peşin Ödenmiş Giderler
13 26.835.926 18.371.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 5.011.984 1.635.984
Diğer Dönen Varlıklar
12 3.048.522 7.946.089
ARA TOPLAM
219.354.511 169.347.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
219.354.511 169.347.244
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 16.250 16.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
16.250 16.250
Diğer Alacaklar
9 26.142 21.144
Maddi Duran Varlıklar
16 70.696.915 64.476.437
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.215.167 1.417.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 122.156 126.411
Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.522.203
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.598.833 66.057.939
TOPLAM VARLIKLAR
300.953.344 235.405.183
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 14.592.949 2.297.558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 14.854.689 10.757.468
Ticari Borçlar
8 6.269.454 3.421.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
43.487 138.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.225.967 3.283.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.004.497 491.220
Diğer Borçlar
9 2.591.814 216.218
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 32.676.472 22.495.902
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 8.820.205 7.461.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
392.222 226.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 297.222 131.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 95.000 95.000
ARA TOPLAM
81.202.302 47.368.065
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.202.302 47.368.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.851.491 3.524.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.500.080 1.050.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.500.080 1.050.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 4.281.533 3.962.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.633.104 8.537.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.835.406 55.905.157
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.117.938 179.500.026
Ödenmiş Sermaye
22,1 36.085.000 36.085.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22,2 63.324.930 63.324.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.708.382 40.641.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.708.382 40.641.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22,6 40.645.366 40.645.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22,5 63.016 -3.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22,3 2.287.812 1.185.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22,4 30.261.110 14.075.660
Net Dönem Karı veya Zararı
30 33.450.704 24.187.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.117.938 179.500.026
TOPLAM KAYNAKLAR
300.953.344 235.405.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702
Transferler
486.337 9.472.149 -9.958.486 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.524 4.370.805 4.370.805 0 4.405.329
Dönem Karı (Zararı)
30 4.370.805 4.370.805 0 4.370.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.524 34.524 0 34.524
Sermaye Arttırımı
16.075.000 63.324.930 79.399.930 0 79.399.930
Dönem Sonu Bakiyeler
20.010.000 16.075.000 63.324.930 25.538.969 -42.587 1.185.184 14.075.660 4.370.805 144.537.961 0 144.537.961
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.085.000 0 63.324.930 40.645.366 3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 179.500.026
Transferler
1.102.628 23.085.120 -24.187.748 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.878 33.450.704 33.517.582 0 33.517.582
Dönem Karı (Zararı)
30 33.450.704 33.450.704 0 33.450.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.878 66.878 0 66.878
Kar Payları
-6.899.670 -6.899.670 0 -6.899.670
Dönem Sonu Bakiyeler
36.085.000 63.324.930 40.645.366 63.016 2.287.812 30.261.110 33.450.704 206.117.938 0 206.117.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.450.704 4.370.805
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.878 34.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 83.598 43.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 -16.720 -8.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-16.720 -8.631
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.878 34.524
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.517.582 4.405.329
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.517.582 4.405.329
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053180
BIST