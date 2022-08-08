***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23,1 437.769.435 137.004.111Satışların Maliyeti23,2 -381.743.660 -125.226.874TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.025.775 11.777.237BRÜT KAR (ZARAR)56.025.775 11.777.237Genel Yönetim Giderleri25,1 -5.001.931 -2.754.383Pazarlama Giderleri25,2 -9.638.574 -3.283.199Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26,1 3.721.732 911.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26,2 -3.584.608 -2.184.136ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.522.394 4.467.261Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27,1 3.003.942FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.522.394 7.471.203Finansman Gelirleri28,1 5.006.007 674.247Finansman Giderleri28,2 -3.954.801 -3.408.171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.573.600 4.737.279Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.122.896 -366.474Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -8.820.205 -1.155.631Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -302.691 789.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.450.704 4.370.805DÖNEM KARI (ZARARI)30 33.450.704 4.370.805Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.450.704 4.370.805Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.861.136 -19.194.507Dönem Karı (Zararı)30 33.450.704 4.370.805Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.827.762 2.045.351Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18 808.644 670.063Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.928 456Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25,1 5.928 456Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler533.546 203.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 533.546 143.238Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 60.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler176.953 1.960.751Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,1 -204.611 1.941.121Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26,2 459.535 45.755Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26,1 -77.971 -26.125Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 302.691 -789.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.405.346 -25.478.321Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 -15.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -21.948.264 -4.623.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-84.864 48.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.863.400 -4.671.906Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.075.896 396.420İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)739 -952.895İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.075.157 1.349.315Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 1.937.907 -13.371.700Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -17.986.526 -4.814.187Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.388.677 -2.662.048İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-94.686 -116.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.483.363 -2.545.088Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 165.359 -116.904Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.247.484 223.930İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)49.350İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.247.484 174.580Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 10.180.570 1.601.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 6.533.551 -2.096.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.533.551 -2.096.685Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.873.120 -19.062.165Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -5.011.984 -132.342YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.822.337 -598.631Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.822.337 -598.631Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -6.797.251 -518.384Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -25.086 -80.247FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.024.206 60.854.307Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.399.930Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.399.930Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri38.870.524 2.642.190Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.151.259 -19.246.692Ödenen Temettüler-6.899.670Ödenen Faiz28,2 -1.108.187 -2.232.203Alınan Faiz28,1 1.312.798 291.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.063.005 41.061.169NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.063.005 41.061.169DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.655.442 17.258.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.718.447 58.319.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 62.718.447 38.655.442Ticari Alacaklar8 32.091.615 10.071.308İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar84.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar32.006.751 10.071.308Diğer Alacaklar9 3.114.227 4.195.121İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.114.227 4.194.382Stoklar11 86.533.790 88.471.697Peşin Ödenmiş Giderler13 26.835.926 18.371.603Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 5.011.984 1.635.984Diğer Dönen Varlıklar12 3.048.522 7.946.089ARA TOPLAM219.354.511 169.347.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR219.354.511 169.347.244DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 16.250 16.250Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar16.250 16.250Diğer Alacaklar9 26.142 21.144Maddi Duran Varlıklar16 70.696.915 64.476.437Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.215.167 1.417.697Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 122.156 126.411Peşin Ödenmiş Giderler13 9.522.203TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.598.833 66.057.939TOPLAM VARLIKLAR300.953.344 235.405.183KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 14.592.949 2.297.558Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 14.854.689 10.757.468Ticari Borçlar8 6.269.454 3.421.242İlişkili Taraflara Ticari Borçlar43.487 138.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.225.967 3.283.069Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.004.497 491.220Diğer Borçlar9 2.591.814 216.218Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 32.676.472 22.495.902Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 8.820.205 7.461.594Kısa Vadeli Karşılıklar392.222 226.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 297.222 131.863Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 95.000 95.000ARA TOPLAM81.202.302 47.368.065TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.202.302 47.368.065UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 7.851.491 3.524.838Uzun Vadeli Karşılıklar1.500.080 1.050.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.500.080 1.050.132Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 4.281.533 3.962.122TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.633.104 8.537.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.835.406 55.905.157ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar206.117.938 179.500.026Ödenmiş Sermaye22,1 36.085.000 36.085.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22,2 63.324.930 63.324.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.708.382 40.641.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.708.382 40.641.504Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22,6 40.645.366 40.645.366Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22,5 63.016 -3.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22,3 2.287.812 1.185.184Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22,4 30.261.110 14.075.660Net Dönem Karı veya Zararı30 33.450.704 24.187.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.117.938 179.500.026TOPLAM KAYNAKLAR300.953.344 235.405.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702Transferler486.337 9.472.149 -9.958.486 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.524 4.370.805 4.370.805 0 4.405.329Dönem Karı (Zararı)30 4.370.805 4.370.805 0 4.370.805Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.524 34.524 0 34.524Sermaye Arttırımı16.075.000 63.324.930 79.399.930 0 79.399.930Dönem Sonu Bakiyeler20.010.000 16.075.000 63.324.930 25.538.969 -42.587 1.185.184 14.075.660 4.370.805 144.537.961 0 144.537.961Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.085.000 0 63.324.930 40.645.366 3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 179.500.026Transferler1.102.628 23.085.120 -24.187.748 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.878 33.450.704 33.517.582 0 33.517.582Dönem Karı (Zararı)30 33.450.704 33.450.704 0 33.450.704Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)66.878 66.878 0 66.878Kar Payları-6.899.670 -6.899.670 0 -6.899.670Dönem Sonu Bakiyeler36.085.000 63.324.930 40.645.366 63.016 2.287.812 30.261.110 33.450.704 206.117.938 0 206.117.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)33.450.704 4.370.805DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar66.878 34.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 83.598 43.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 -16.720 -8.631Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-16.720 -8.631Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.878 34.524TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.517.582 4.405.329Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.517.582 4.405.329http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053180BIST