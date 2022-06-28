***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
28.06.2022 11:52
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 08/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039623
BIST
17:592.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -38,98
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:5916,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1143
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:5917,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:59973,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,13
|Açılış
|: 973,99
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BMSCH
|10,34
|93.141.046
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|4.425.259
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.398.801
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.768.551
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|SEKUR
|15,19
|102.739.256
|% -8,99
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|IHAAS
|27,16
|29.942.168
|% -6,79
|
|SELVA
|8,33
|151.581.242
|% -6,61
|
|FONET
|12,98
|15.668.591
|% -6,21
|
|THYAO
|48,30
|5.749.901.370
|% -2,54
|
|SISE
|21,48
|1.819.741.345
|% -0,83
|
|EREGL
|27,40
|1.513.025.666
|% -1,58
|
|SAHOL
|20,06
|1.387.330.217
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,31
|1.177.938.309
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,48
|1.104.129.624
|% -3,66
|
|ODAS
|3,05
|682.784.334
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,63
|566.731.112
|% 1,94
|
|TSKB
|2,07
|388.887.164
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.177.938.309
|% -2,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6294
|16,6402
|% 0,69
|
|Euro
|17,5007
|17,5275
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,2313
|20,3328
|% 0,07
|
|Frank
|17,2961
|17,4003
|% 0,46
|
|Riyal
|4,4187
|4,4408
|% 0,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,99
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.494
|6.619
|27,00
|
|Yarım
|3.183
|3.237
|13,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.618
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,40
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de