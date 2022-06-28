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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

28.06.2022 11:52
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 08/08/2022
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039623


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,34 93.141.046 % 10,00  
ISBIR 56,10 4.425.259 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.398.801 % 9,99  
RODRG 22,30 8.768.551 % 9,96  
ORMA 32,76 472.823 % 9,20  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,6294 16,6402 % 0,69  
Euro 17,5007 17,5275 % 0,01  
Sterlin 20,2313 20,3328 % 0,07  
Frank 17,2961 17,4003 % 0,46  
Riyal 4,4187 4,4408 % 0,63  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -1,99  
Altın Gr. 974 974 5,13  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.494 6.619 27,00  
Yarım 3.183 3.237 13,00  
Çeyrek 1.595 1.618 6,00  
Gümüş.Ons 20,94 20,97 -0,20  
Gümüş Gr. 11,20 11,22 -0,03  
B. Petrol 112 112 1,40  
Seans Raporu 17:59
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