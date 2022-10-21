***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
21.10.2022 18:19
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 27 Ekim 2022 Perşembe günü KAP'ta yayımlanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, bugünden itibaren "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 27/10/2022
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073362
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0120
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0922
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05987,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,23
|Açılış
|: 987,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,49
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,5948
|% -0,06
|
|Euro
|18,2702
|18,3003
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,8713
|20,9760
|% 0,20
|
|Frank
|18,5175
|18,6291
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|24,02
|
|Altın Gr.
|987
|987
|13,96
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.686
|6.813
|104,00
|
|Yarım
|3.258
|3.331
|51,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,24
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|0,97
|