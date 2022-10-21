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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

21.10.2022 18:19
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 27 Ekim 2022 Perşembe günü KAP'ta yayımlanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, bugünden itibaren "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz. 
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 27/10/2022
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073362


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SMRTG 75,90 567.122.927 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
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Riyal 4,9327 4,9574 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.652 24,02  
Altın Gr. 987 987 13,96  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.686 6.813 104,00  
Yarım 3.258 3.331 51,00  
Çeyrek 1.634 1.664 23,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,15 0,48  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 0,24  
B. Petrol 93,35 93,35 0,97  
Seans Raporu 18:05
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