***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
19.08.2021 13:56
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959232
BIST
16:491.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,95
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:498,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0765
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:499,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:49488,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,55
|Açılış
|: 488,77
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:49
|DMSAS
|8,04
|114.412.874
|% 17,03
|
|PENTA
|90,35
|16.085.415
|% 16,88
|
|DOBUR
|23,28
|2.692.759
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,35
|92.619.485
|% 12,24
|
|ESCAR
|20,24
|92.155.804
|% 10,78
|
|BRYAT
|382,80
|107.076.340
|% -7,87
|
|VAKKO
|10,55
|37.925.017
|% -7,37
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ALKIM
|15,57
|114.480.053
|% -6,65
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,31
|776.276.302
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,68
|614.344.856
|% -4,48
|
|SISE
|8,70
|507.780.706
|% 0,93
|
|THYAO
|12,26
|495.491.370
|% 0,08
|
|EREGL
|18,53
|488.768.392
|% -2,73
|
|EKGYO
|1,86
|372.431.795
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|149.940.797
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|247.055.787
|% -1,16
|
|GARAN
|9,31
|776.276.302
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,68
|614.344.856
|% -4,48
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5208
|8,5245
|% 0,91
|
|Euro
|9,9803
|9,9877
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6119
|11,6702
|% 0,21
|
|Frank
|9,2410
|9,2967
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2634
|2,2748
|% 0,77
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,00
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,61
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,68
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|-1,53
|