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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

08.11.2021 10:28
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımla


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975540


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10:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 -2,08  
Altın Gr. 565 565 -0,90  
Cumhuriyet 3.741 3.798 36,00  
Tam 3.723 3.817 27,09  
Yarım 1.800 1.846 13,11  
Çeyrek 903 923 6,55  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 -0,01  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 0,01  
B. Petrol 83,56 83,56 0,82  
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