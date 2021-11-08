***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.11.2021 10:28
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975540
BIST
10:301.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,29
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.595
En Düşük
1.589
10:309,6763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6551
10:3011,1894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0298
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1772
10:30565,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,75
|Açılış
|: 565,22
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,89
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|13.785.416
|% 9,98
|
|CLEBI
|202,20
|39.197.074
|% 7,73
|
|DOKTA
|36,38
|6.220.758
|% 6,69
|
|ATATP
|48,92
|11.242.628
|% 6,58
|
|BASGZ
|22,72
|9.100.269
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|42.854.206
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,92
|48.606.590
|% -5,08
|
|FENER
|30,40
|26.206.236
|% -4,52
|
|IZFAS
|6,35
|564.599
|% -4,37
|
|THYAO
|17,96
|531.825.885
|% 1,76
|
|GARAN
|10,60
|275.944.740
|% -0,09
|
|PETKM
|6,81
|225.663.616
|% 1,95
|
|ISCTR
|6,25
|138.612.190
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,13
|137.775.448
|% 0,99
|
|ODAS
|1,48
|65.483.256
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,11
|38.986.834
|% 0,91
|
|PETKM
|6,81
|225.663.616
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,00
|96.618.354
|% -0,33
|
|THYAO
|17,96
|531.825.885
|% 1,76
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6683
|9,6763
|% -0,03
|
|Euro
|11,1795
|11,1894
|% -0,27
|
|Sterlin
|13,0191
|13,0844
|% -0,06
|
|Frank
|10,5520
|10,6155
|% -0,16
|
|Riyal
|2,5717
|2,5846
|% -0,04
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,08
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|0,82
|