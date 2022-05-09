***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.05.2022 10:57
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027686
BIST
11:492.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,39
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.457
11:4914,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0492
|Açılış
|: 15,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
14,9942
En Düşük
14,9241
11:4915,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8045
En Düşük
15,7132
11:49898,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,73
|Açılış
|: 898,48
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler11:49
|HATEK
|21,78
|36.891.128
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|14.583.385
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.600.441
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.465.293
|% 9,94
|
|DENGE
|1,85
|10.659.700
|% 9,47
|
|DEVA
|36,96
|77.734.154
|% -6,76
|
|ALGYO
|35,66
|37.291.498
|% -5,11
|
|KUYAS
|6,18
|12.281.418
|% -4,92
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|DOCO
|1.266,00
|15.445.500
|% -4,09
|
|THYAO
|42,68
|1.845.806.626
|% 0,71
|
|KRDMD
|16,09
|1.500.273.727
|% 3,94
|
|SISE
|19,41
|988.164.661
|% 0,10
|
|EREGL
|33,50
|846.490.726
|% 1,70
|
|SASA
|33,96
|781.787.678
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,68
|398.980.425
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,09
|1.500.273.727
|% 3,94
|
|YKBNK
|4,76
|349.783.133
|% -1,65
|
|ZOREN
|2,16
|143.215.049
|% 2,37
|
|SISE
|19,41
|988.164.661
|% 0,10
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9877
|14,9942
|% 0,33
|
|Euro
|15,7569
|15,7713
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,3370
|18,4290
|% -0,24
|
|Frank
|15,0173
|15,1078
|% -0,22
|
|Riyal
|3,9818
|4,0017
|% 0,26
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-17,90
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,33
|