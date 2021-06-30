***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul Gebze Şubesi Üretim Tesisi, büyük altyapı projelerindeki talebin karşılanması amacıyla üretimini 1 vardiyadan 3 vardiyaya çıkarmıştır. Böylece tonaj bazında aylık ortalama 450 ton olan üretimin aylık 1200 tona çıkması planlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945165BIST