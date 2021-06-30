***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 17:27
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Gebze Şubesi Üretim Tesisi, büyük altyapı projelerindeki talebin karşılanması amacıyla üretimini 1 vardiyadan 3 vardiyaya çıkarmıştır. Böylece tonaj bazında aylık ortalama 450 ton olan üretimin aylık 1200 tona çıkması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945165
BIST
17:251.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:258,6858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:2510,3349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0627
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:25491,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,78
|Açılış
|: 491,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:25
|FADE
|22,44
|61.117.985
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.480.974
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|188.046.277
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.129.408
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.608.932
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,98
|23.113.658
|% -8,86
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,08
|7.030.738
|% -7,53
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.087.408.594
|% 1,09
|
|THYAO
|13,49
|758.779.465
|% 0,75
|
|KUTPO
|60,85
|658.400.204
|% 1,84
|
|SASA
|27,40
|395.719.759
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,32
|369.791.519
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|332.599.043
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,91
|289.670.326
|% -0,52
|
|GARAN
|8,34
|1.087.408.594
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|369.791.519
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|83.460.139
|% -0,78
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6858
|% -0,55
|
|Euro
|10,2832
|10,3349
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,9632
|12,0232
|% -0,74
|
|Frank
|9,3387
|9,3949
|% -1,09
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% -0,62
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,92
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,70
|