***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 11:14
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine Yıllık 657 KWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, üretime Ocak 2022'de başlanacaktır. Gerekli izinler için başvurular yapılmış olup, yatırım hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Söz konusu alım, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviki ile yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Rauf Mollaoğlu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971656
BIST
11:131.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:139,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0498
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2777
En Düşük
9,1938
11:1310,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0468
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8301
En Düşük
10,7257
11:13531,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,40
|Açılış
|: 531,19
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:13
|HLGYO
|2,62
|35.874.177
|% 9,62
|
|VKGYO
|1,62
|91.811.727
|% 8,00
|
|ZRGYO
|1,71
|58.414.305
|% 7,55
|
|OLMK
|7,52
|5.212.991
|% 6,82
|
|OYLUM
|7,76
|2.758.566
|% 6,30
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,74
|110.167.680
|% -8,48
|
|TLMAN
|29,48
|17.197.478
|% -5,75
|
|YEOTK
|62,70
|44.719.196
|% -5,43
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,05
|515.060.000
|% -0,66
|
|THYAO
|13,88
|385.627.446
|% 0,58
|
|FROTO
|181,20
|333.852.615
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|242.295.761
|% 1,04
|
|PETKM
|6,24
|213.587.666
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,94
|242.295.761
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,46
|210.054.317
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,62
|91.811.727
|% 8,00
|
|GARAN
|9,05
|515.060.000
|% -0,66
|
|ZRGYO
|1,71
|58.414.305
|% 7,55
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2574
|9,2616
|% 0,54
|
|Euro
|10,7859
|10,7970
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,7537
|12,8177
|% 0,46
|
|Frank
|10,0265
|10,0869
|% 0,44
|
|Riyal
|2,4634
|2,4758
|% 0,61
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|2,02
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|-0,76
|