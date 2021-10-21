***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarManisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine Yıllık 657 KWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, üretime Ocak 2022'de başlanacaktır. Gerekli izinler için başvurular yapılmış olup, yatırım hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Söz konusu alım, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviki ile yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Rauf Mollaoğluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971656BIST