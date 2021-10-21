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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2021 11:14



***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine Yıllık  657 KWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, üretime Ocak 2022'de  başlanacaktır. Gerekli izinler için başvurular yapılmış olup, yatırım hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Söz konusu alım, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviki ile yapılacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Rauf Mollaoğlu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971656


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HLGYO 2,62 35.874.177 % 9,62  
VKGYO 1,62 91.811.727 % 8,00  
ZRGYO 1,71 58.414.305 % 7,55  
OLMK 7,52 5.212.991 % 6,82  
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Altın Ons 1.784 1.784 2,02  
Altın Gr. 531 531 3,19  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,20 24,24 -0,08  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 0,01  
B. Petrol 85,06 85,06 -0,76  
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