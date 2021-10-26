***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR ldirim İçeriğiAçıklamalarAliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde, yapı ruhsatını almış olduğumuz, ‘' Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi Yatırımı harcama kalemlerinde yer alan 10.000 m2 kapalı fabrika alanın yapımı için Z SİSTEM YAPI İNŞAAT TİCARET A.Ş ile sözleşme imzalanmış olup, hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat Projesinin Mart/2022' de tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Rauf Mollaoğluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972337BIST