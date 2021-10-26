***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 10:26
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR ldirim İçeriği
Açıklamalar
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde, yapı ruhsatını almış olduğumuz, ‘' Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi Yatırımı harcama kalemlerinde yer alan 10.000 m2 kapalı fabrika alanın yapımı için Z SİSTEM YAPI İNŞAAT TİCARET A.Ş ile sözleşme imzalanmış olup, hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat Projesinin Mart/2022' de tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Rauf Mollaoğlu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972337
BIST
10:241.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,64
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.509
En Düşük
1.501
10:249,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0737
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,4963
10:2411,0434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0938
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,0209
10:24551,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -5,22
|Açılış
|: 551,73
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
551,44
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MERIT
|28,78
|2.067.555
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.412.213
|% 9,75
|
|ERBOS
|111,90
|45.807.778
|% 7,91
|
|DOBUR
|48,48
|2.152.820
|% 7,16
|
|TSPOR
|4,67
|109.584.047
|% 5,42
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|RALYH
|5,35
|48.965
|% -4,46
|
|GRNYO
|2,71
|1.465.110
|% -2,87
|
|KTSKR
|32,00
|13.843.859
|% -2,85
|
|UZERB
|29,24
|57.018
|% -2,60
|
|GARAN
|9,27
|574.969.951
|% 2,09
|
|GUBRF
|66,20
|248.418.332
|% 2,40
|
|KRDMD
|7,66
|177.173.608
|% 2,00
|
|EREGL
|20,08
|133.237.888
|% 2,29
|
|THYAO
|14,38
|125.913.754
|% 0,70
|
|GARAN
|9,27
|574.969.951
|% 2,09
|
|ODAS
|1,42
|54.416.397
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,00
|59.234.466
|% 1,52
|
|TSPOR
|4,67
|109.584.047
|% 5,42
|
|KRDMD
|7,66
|177.173.608
|% 2,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5061
|9,5108
|% -0,77
|
|Euro
|11,0317
|11,0434
|% -0,84
|
|Sterlin
|13,0771
|13,1427
|% -0,55
|
|Frank
|10,3035
|10,3656
|% -0,69
|
|Riyal
|2,5322
|2,5449
|% -0,58
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,00
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,15
|85,15
|-0,02
|
Seans Raporu
10:24
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10:36OLMK
Yüzde 4.09 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 182 adet işlem
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10:35BJKAS
Yüzde 4.20 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 740 adet işlem
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 44 artarak (% 1.08 ) 1, 625
-
10:34XU100
Endeks 1, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 2, 829.00 milyon TL de
-
10:34BJKAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 585, 547 adet işlem