***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.10.2021 Tarihli KAP açıklamamızda duyurduğumuz üzere, Şirket'imiz bir taraftan doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak, diğer taraftan Şirket'imizde, maliyet tasarrufu yaratmak ve verimliliği artırmak amacıyla, Manisa'da bulunan fabrika binamızın üzerine Güneş enerjisinden elektrik (GES) üretimi yapılması için tesis kurulmasına karar vermiş ve VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzalamıştı.Sözleşmeye uyarınca Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine 1.460 adet 450 Wp Güneş Paneli konulacak olup, bu panellerden 657 kWp ile yıllık 1.045.000 kWh enerji üretilmesi hedeflenmektedir.Şirket'imizin lisanssız elektrik üreticileri için dağıtım sistemine bağlantı anlaşması 02.03.2022 tarih ve ED 2605450205014 sayılı sözleşme ile imza altına alınmıştır.Proje kapsamında montaj işlemlerine 13.06.2022 tarihinde başlanacak olup, 30 Haziran 2022'de güneş enerjisi sisteminin devreye alınması planlanmaktadır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 395.523 USD olup, yatırımın finansmanı, finansal kiralama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu konuda, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ile finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.Yatırm teşvik belgesi ve KDV İstisnası kapsamında yapılmakta olan GES projesinin devreye girmesi ile birlikte firmamızın yıllık ortalama 3.300.000 kWh olan elektrik tüketiminin 1.045.000 kWh kısmının firmamıza ait güneş enerji sistemi ile karşılanması hedeflenmektedir. Şirketimiz 2022 yılı ilk üç ayında 884.387 kWh elektrik tüketmiş olup, 1.358.196 TL elektrik gideri ödemiş bulunmaktadır.Şirket'in elektrik giderlerinde %30 dolayında bir tasarruf sağlaması planlanan bu yatırımın, Şirket'imizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036465BIST