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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

20.04.2023 14:18
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 700.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 10.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 15.02.2023 15.05.2023 10.000.000 0,28

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 06.04.2023 50.000 0,14 13,92 0
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 07.04.2023 50.000 0,14 13,89 50.000
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 10.04.2023 100.000 0,28 14,06 100.000
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 17.04.2023 85.339 0,24 14,22 200.000
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 18.04.2023 65.423 0,18 14,26 285.339
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 20.04.2023 105.000 0,29 14,2 350.762

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
20.04.2023 tarihinde 14,17TL - 14,27TL fiyat aralığından (ortalama 14,20TL) 105.000 adet pay geri alınmıştır.
Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,26'dur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140329


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