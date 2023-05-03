***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 03.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 20 Nisan günü yarım gün olan işlem saatleri sebebiyle gün içinde gerçekleşmeyen 4.000 adet alış emrinin 24 Nisan günü gerçekleşmesi.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ayGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 700.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 10.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 15.02.2023 15.05.2023 10.000.000 0,28Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 06.04.2023 50.000 0,14 13,92 0B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 07.04.2023 50.000 0,14 13,89 50.000B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 10.04.2023 100.000 0,28 14,06 100.000B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 17.04.2023 85.339 0,24 14,22 200.000B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 18.04.2023 65.423 0,18 14,26 285.339B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 20.04.2023 105.000 0,29 14,2 350.762B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 26.04.2023 85.238 0,24 14,25 455.762B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 27.04.2023 50.000 0,14 14,26 541.000B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 24.04.2023 4.000 0,01 14,2 591.000B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 02.05.2023 90.000 0,25 13,37 595.000B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 03.05.2023 15.000 0,04 12,86 685.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında03.05.2023 tarihinde 12,85TL - 13,02TL fiyat aralığından (ortalama 12,86TL) 15.000 adet pay geri alınmıştır.Toplam geri alınan payların (700.000 adet) sermayeye oranı %1,94'tür.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146326BIST