***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.08.2021 13:55
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS ÇELİK HASIR A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 12 ŞUBAT 2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca,sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dökümanı) belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959231
BIST
16:421.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,37
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:428,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:429,9931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0782
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:42489,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,88
|Açılış
|: 489,54
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:42
|DMSAS
|8,04
|113.855.590
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.860.414
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,28
|2.662.678
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,55
|92.070.049
|% 12,67
|
|ESCAR
|20,24
|91.639.320
|% 10,78
|
|BRYAT
|383,00
|105.481.048
|% -7,82
|
|VAKKO
|10,56
|37.781.957
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,54
|113.499.497
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.644.668
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|734.300.248
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,71
|585.384.878
|% -4,10
|
|SISE
|8,70
|490.897.428
|% 0,93
|
|THYAO
|12,25
|480.717.186
|% 0,00
|
|EREGL
|18,54
|459.345.499
|% -2,68
|
|EKGYO
|1,86
|371.725.310
|% 1,09
|
|ODAS
|1,41
|149.742.244
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|233.770.824
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|734.300.248
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,71
|585.384.878
|% -4,10
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5213
|8,5237
|% 0,90
|
|Euro
|9,9652
|9,9931
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,6283
|11,6866
|% 0,36
|
|Frank
|9,2541
|9,3098
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2668
|2,2782
|% 0,92
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,51
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
|
|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-1,61
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:56XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 9, 336.00 milyon TL de
-
16:53KRDMB
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 949 adet işlem
-
16:52DARDL
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 815, 303 adet işlem
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, DOHOL, KCHOL
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 1 kaybederek (% -0.71 ) 1, 273