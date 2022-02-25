***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.02.2022 10:50
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS ÇELİK HASIR A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 12 ŞUBAT 2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca,sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dökümanı) belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004373
BIST
15:051.932
En Yüksek
|Değişim
|: 4,37%
|| 80,92
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
15:0513,9376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0854
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9242
15:0515,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1780
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6202
15:05854,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,67
|Açılış
|: 854,63
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler15:03
|PENTA
|297,00
|15.837.228
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,87
|124.542.084
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,67
|636.455.832
|% -3,20
|
|ULUUN
|6,27
|37.664.375
|% -2,94
|
|ARMDA
|62,00
|2.796.418
|% -2,29
|
|THYAO
|26,80
|4.908.464.482
|% 6,01
|
|EREGL
|30,20
|1.765.751.417
|% 3,85
|
|GARAN
|11,38
|999.013.734
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,15
|978.239.348
|% 5,69
|
|SASA
|45,20
|746.668.587
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,03
|429.519.801
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,63
|722.482.787
|% 2,83
|
|THYAO
|26,80
|4.908.464.482
|% 6,01
|
|KLGYO
|0,87
|124.542.084
|% -5,43
|
|HUNER
|2,76
|359.963.666
|% 3,76
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9202
|13,9383
|% -0,60
|
|Euro
|15,6334
|15,6592
|% -1,18
|
|Sterlin
|18,6366
|18,7301
|% -0,41
|
|Frank
|15,0201
|15,1105
|% -0,46
|
|Riyal
|3,7114
|3,7300
|% -0,36
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|3,68
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.740
|2.820
|-182,17
|
|Çeyrek
|1.374
|1.410
|-91,08
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,04
|
Seans Raporu
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