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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2021 12:20



***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA
TAVŞANLI MAHALLESİ 4510 SOKAK NO:13 GEBZE/KOCAELİ

İnternet Adresi www.bmscelikhasir.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@bmscelikhasir.com.tr

İle
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MRSHL 277,20 2.575.883 % 10,00  
EMNIS 23,64 444.385 % 9,95  
TUREX 10,14 52.279.168 % 9,15  
EUKYO 6,96 2.973.242 % 8,24  
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Riyal 2,2730 2,2844 % 0,95  
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Altın Gr. 512 512 4,30  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,60 27,62 -0,24  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 0,01  
B. Petrol 73,27 73,27 0,41  
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