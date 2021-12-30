***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHAKAN ŞİMŞEK MUHASEBE MÜDÜRÜ 31.05.2021 2362360037 yatirimiliskileri@bmscelikhasir.com.trGÖKHAN MAYİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 30.12.2021 2362360037 yatirimiliskileri@bmscelikhasir.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207810Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET RAUF MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 33.33 A Bağımsız Üye DeğilALİ ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Hayır 33.33 A Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 33.33 A Bağımsız Üye DeğilÜNAL GÖKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıİBRAHİM KÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987153BIST