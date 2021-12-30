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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2021 16:45
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HAKAN ŞİMŞEK MUHASEBE MÜDÜRÜ 31.05.2021 2362360037 yatirimiliskileri@bmscelikhasir.com.tr
GÖKHAN MAYİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 30.12.2021 2362360037 yatirimiliskileri@bmscelikhasir.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207810

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET RAUF MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 33.33 A Bağımsız Üye Değil
ALİ ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Hayır 33.33 A Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 33.33 A Bağımsız Üye Değil
ÜNAL GÖKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İBRAHİM KÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987153


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