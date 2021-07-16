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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.07.2021 15:19



***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Amerika
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı Satışlar
Açıklamalar

Pöttföyümüzdeki ihracat ülkelerine bir yenisini daha ekledik.Şirketimiz ile  Amerika Philadelphia'da yerleşik bir firma ile 150 tonluk Çelik Hasır  
Satış sözleşmesi imzalnmıştır. Sözleşme kapsamında Sevkiyat Ağustos/2021 dönemi içinde gerçekleştirilcektir. Daha fazla ülkeye inracat yapma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951494


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KARYE 8,80 79.665.164 % 10,00  
SERVE 17,60 89.618 % 10,00  
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