***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAmerikaVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/07/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYurtdışı SatışlarAçıklamalarPöttföyümüzdeki ihracat ülkelerine bir yenisini daha ekledik.Şirketimiz ile Amerika Philadelphia'da yerleşik bir firma ile 150 tonluk Çelik HasırSatış sözleşmesi imzalnmıştır. Sözleşme kapsamında Sevkiyat Ağustos/2021 dönemi içinde gerçekleştirilcektir. Daha fazla ülkeye inracat yapma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951494BIST