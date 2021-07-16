***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.07.2021 15:19
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Amerika
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı Satışlar
Açıklamalar
Pöttföyümüzdeki ihracat ülkelerine bir yenisini daha ekledik.Şirketimiz ile Amerika Philadelphia'da yerleşik bir firma ile 150 tonluk Çelik Hasır
Satış sözleşmesi imzalnmıştır. Sözleşme kapsamında Sevkiyat Ağustos/2021 dönemi içinde gerçekleştirilcektir. Daha fazla ülkeye inracat yapma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951494
BIST
16:391.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
16:398,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5831
En Düşük
8,4868
16:3910,1050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0316
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
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10,1740
En Düşük
10,0571
16:39500,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,84
|Açılış
|: 500,23
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KGYO
|7,15
|31.492.758
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.665.164
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.210.533
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.928.683
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|35.671.531
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|675,50
|33.577.706
|% -3,98
|
|SASA
|30,34
|1.229.825.392
|% -2,63
|
|THYAO
|13,11
|450.136.581
|% 0,23
|
|GARAN
|8,39
|430.852.654
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,34
|316.602.576
|% 0,96
|
|ARCLK
|33,54
|292.025.524
|% 2,57
|
|YKBNK
|2,30
|158.582.446
|% -0,86
|
|PEKGY
|1,03
|60.874.111
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,06
|62.777.124
|% 1,92
|
|GARAN
|8,39
|430.852.654
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,17
|104.642.542
|% 6,37
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5273
|8,5303
|% -0,40
|
|Euro
|10,0965
|10,1050
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,7426
|11,8015
|% -0,60
|
|Frank
|9,2416
|9,2973
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2663
|2,2776
|% -0,51
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,51
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|-7,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|-7,01
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-3,40
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|0,41
|