***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 13:10
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941674
BIST
14:111.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:118,5315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0584
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5211
14:1110,4051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0619
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:11515,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -6,24
|Açılış
|: 515,40
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,72
BIST En Aktif Hisseler14:11
|GSDDE
|6,71
|3.669.954
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.881.314
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|258.283.846
|% 9,93
|
|SILVR
|5,92
|16.696.607
|% 9,83
|
|FENER
|35,98
|269.296.244
|% 8,31
|
|YESIL
|3,51
|56.611.669
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.074.090
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|28,10
|15.039.606
|% -7,99
|
|TKURU
|179,40
|4.846.576
|% -7,76
|
|KOZAL
|129,40
|1.614.192.181
|% 3,11
|
|THYAO
|14,42
|668.528.819
|% -0,96
|
|GARAN
|8,39
|618.327.214
|% 0,36
|
|KOZAA
|16,47
|411.148.082
|% 1,04
|
|ATATP
|32,64
|332.921.974
|% -7,06
|
|EKGYO
|2,08
|268.907.003
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,28
|174.842.729
|% 0,44
|
|GARAN
|8,39
|618.327.214
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,24
|78.881.483
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|258.283.846
|% 9,93
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5298
|8,5315
|% -0,68
|
|Euro
|10,4019
|10,4051
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,9868
|12,0469
|% -0,83
|
|Frank
|9,4869
|9,5441
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% -0,70
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.468
|-39,00
|
|Tam
|3.399
|3.484
|-40,21
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,45
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,73
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.26 ) 1, 554
-
14:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, TRKCM, SODA
-
14:26XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 8, 394.00 milyon TL de
-
14:26EGEEN
Yüzde 7.04 oranında artışla 1, 342.30 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 405 adet işlem
-
14:25KERVN
Yüzde 5.88 oranında artışla 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 721 adet işlem