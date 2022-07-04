***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 12:48
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041051
BIST
14:562.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,08
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:5616,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0804
|Açılış
|: 16,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8360
En Düşük
16,7215
14:5617,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1416
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6205
En Düşük
17,4493
14:56977,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,67
|Açılış
|: 977,72
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:56
|OYAYO
|9,51
|8.804.983
|% 9,94
|
|BERA
|15,16
|290.330.178
|% 8,36
|
|KLKIM
|23,58
|110.190.714
|% 8,26
|
|TURSG
|5,40
|177.771.236
|% 7,78
|
|PEGYO
|2,08
|23.834.001
|% 7,77
|
|CANTE
|40,12
|65.789.887
|% -9,15
|
|MAKIM
|14,97
|140.231.682
|% -7,48
|
|MZHLD
|86,10
|17.273.827
|% -7,47
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|RTALB
|6,53
|33.611.532
|% -3,97
|
|THYAO
|49,02
|1.627.778.704
|% -0,57
|
|KOZAL
|197,00
|1.348.802.700
|% 5,35
|
|SISE
|21,80
|1.000.259.617
|% 2,16
|
|EREGL
|26,72
|736.121.538
|% -1,26
|
|KOZAA
|28,68
|659.501.457
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,86
|565.129.348
|% 1,78
|
|ODAS
|2,84
|268.073.223
|% -1,73
|
|YKBNK
|4,41
|276.033.161
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|114.672.244
|% -1,46
|
|SISE
|21,80
|1.000.259.617
|% 2,16
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8283
|16,8349
|% 0,48
|
|Euro
|17,6052
|17,6205
|% 0,81
|
|Sterlin
|20,3972
|20,4995
|% 0,94
|
|Frank
|17,4628
|17,5680
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4707
|4,4931
|% 0,43
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,91
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|15,00
|
|Tam
|6.535
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,96
|