***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 10:01
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070622
BIST
15:223.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 19,08
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.602
En Düşük
3.564
15:2218,6002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2218,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0673
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:22998,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,15
|Açılış
|: 998,84
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ERCB
|46,72
|48.305.424
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.438.660
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|64.669.703
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.635.870
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.711.858
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.118.361
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.274.446
|% -9,94
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|3.078.382.148
|% -0,12
|
|PETKM
|14,99
|2.177.343.685
|% 2,95
|
|SASA
|86,20
|2.106.071.301
|% 0,52
|
|ASELS
|32,68
|1.627.696.189
|% -0,31
|
|AKBNK
|12,94
|1.298.157.109
|% 1,17
|
|EKGYO
|4,35
|1.257.190.231
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|263.751.149
|% 1,75
|
|PETKM
|14,99
|2.177.343.685
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,20
|1.080.219.990
|% 1,86
|
|ODAS
|7,86
|979.518.628
|% 4,38
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5794
|18,5873
|% 0,06
|
|Euro
|18,0861
|18,0936
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,5522
|20,6553
|% 0,35
|
|Frank
|18,6015
|18,7135
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,06
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,84
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-29,00
|
|Tam
|6.720
|6.771
|-10,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|-1,25
|