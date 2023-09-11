***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2023 16:11
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BMSCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193781
BIST
'
16:488.200
En Düşük
|Değişim
|: -1,51%
|| -125,69
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.192
En Yüksek
8.404
16:4826,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0428
|Açılış
|: 26,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:4828,8904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1608
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:481.664,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.664,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:46
|RYGYO
|23,76
|102.227.098
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|79.356.370
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.174.506
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.728.097
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.025.658
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|531.672.790
|% -9,98
|
|ENERY
|185,20
|3.438.076.488
|% -9,70
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KZGYO
|47,68
|5.494.383.853
|% 7,44
|
|THYAO
|237,30
|5.187.836.318
|% -2,47
|
|ENKAI
|35,74
|4.906.157.881
|% 4,38
|
|ISCTR
|23,30
|4.508.071.373
|% -5,67
|
|ZOREN
|5,18
|2.429.363.583
|% 1,77
|
|EKGYO
|9,15
|3.379.246.958
|% -3,48
|
|SKBNK
|5,77
|1.538.739.970
|% 4,53
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KLGYO
|3,37
|749.934.751
|% 0,90
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8724
|26,8784
|% 0,16
|
|Euro
|28,8700
|28,8818
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,5809
|33,7493
|% 0,66
|
|Frank
|30,0197
|30,2006
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,19
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,65
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|10,45
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.076
|11.155
|46,00
|
|Yarım
|5.555
|5.600
|24,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,71
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01ENERY
Yüzde -9.70 oranında düşüşle 185.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 909, 143 adet işlem
-
17:00KAYSE
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 460, 539 adet işlem
-
16:59TUREX
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 377 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 8, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
16:58ENSRI
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 14.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 595, 143 adet işlem