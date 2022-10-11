***BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.10.2022 15:56
***BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BMSCH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Zontur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070766
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0095
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,5931
En Düşük
18,5241
18:0518,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1500
En Düşük
18,0600
18:05994,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,42
|Açılış
|: 994,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5656
|18,5671
|% -0,10
|
|Euro
|17,9775
|18,0597
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,2717
|20,3733
|% -0,30
|
|Frank
|18,5088
|18,6203
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9162
|4,9409
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-0,18
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.700
|6.768
|-13,00
|
|Yarım
|3.264
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|-2,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR