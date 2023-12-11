***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2023 18:44
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortakları Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, Şirketimizin diğer ortağı olan Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait bulunan toplam 4.000.000 adet A Grubu imtiyazlı payın devralınması ve buna karşılık olarak Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan toplam 4.000.000 adet B Grubu imtiyazsız payın devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 23.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması ortaya çıktığı ve bu kapsamda Ali Zontur ve Mustafa Zontur adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuru 26.10.2023 Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmişti. Bununla birlikte, konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, yukarıda belirtilen pay devri neticesinde Şirketimiz nezdinde, herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılması nedeniyle, sehven yapılan zorunlu çağrı yükümlülüğü doğduğuna ilişkin açıklamamız kapsamında, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımızın haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla zorunlu pay alım teklifi başvurumuz gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımıza yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü çağrı gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224708
BIST
'
18:057.728
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -185,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.723
En Yüksek
7.925
18:0528,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0038
|Açılış
|: 29,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
18:0531,1714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0428
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
18:051.848,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -17,68
|Açılış
|: 1.848,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.845,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|13,42
|17.911.281
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.867.777
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|7.222.356
|% 9,99
|
|BEYAZ
|24,00
|84.654.623
|% 9,99
|
|CMBTN
|2.356,00
|215.830.462
|% 9,99
|
|UMPAS
|8,10
|9.151.920
|% -10,00
|
|BSOKE
|12,60
|105.447.552
|% -10,00
|
|GZNMI
|23,94
|45.490.078
|% -10,00
|
|KRGYO
|45,36
|73.195.817
|% -10,00
|
|KLNMA
|39,30
|7.503.201
|% -9,99
|
|THYAO
|246,30
|8.303.669.409
|% -3,03
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|AKBNK
|34,90
|3.147.946.884
|% -0,17
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|TCELL
|58,00
|2.938.164.724
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,51
|2.463.780.193
|% -4,94
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|AGROT
|15,27
|1.896.650.000
|% 9,94
|
|ZOREN
|4,60
|579.090.008
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9831
|28,9884
|% 0,01
|
|Euro
|31,1608
|31,1714
|% -0,14
|
|Sterlin
|36,2653
|36,4471
|% 0,01
|
|Frank
|32,8323
|33,0301
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7054
|7,7440
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|919,11
|920,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,86
|967,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,74
|75,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,80
|1.983,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLRHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 718 adet işlem
-
17:58ESEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 008 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 349 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 37 kaybederek (% -1.20 ) 8, 393
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK