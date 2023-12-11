***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortakları Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, Şirketimizin diğer ortağı olan Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait bulunan toplam 4.000.000 adet A Grubu imtiyazlı payın devralınması ve buna karşılık olarak Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan toplam 4.000.000 adet B Grubu imtiyazsız payın devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 23.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması ortaya çıktığı ve bu kapsamda Ali Zontur ve Mustafa Zontur adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuru 26.10.2023 Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmişti. Bununla birlikte, konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, yukarıda belirtilen pay devri neticesinde Şirketimiz nezdinde, herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılması nedeniyle, sehven yapılan zorunlu çağrı yükümlülüğü doğduğuna ilişkin açıklamamız kapsamında, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımızın haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla zorunlu pay alım teklifi başvurumuz gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımıza yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü çağrı gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224708BIST