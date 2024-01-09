***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarına ilişkin gönüllü pay alım teklifi süreci 23.12.2023 saat 09.00 - 08.01.2024 saat 17.00itibarıyla tamamlanmıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237182BIST