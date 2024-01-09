***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 18:54
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarına ilişkin gönüllü pay alım teklifi süreci 23.12.2023 saat 09.00 - 08.01.2024 saat 17.00
itibarıyla tamamlanmıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237182
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0707
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9439
En Düşük
29,7686
18:0532,7463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0179
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:051.954,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.954,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|HALKB
|13,79
|470.069.990
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9358
|29,9412
|% 0,24
|
|Euro
|32,7356
|32,7463
|% -0,05
|
|Sterlin
|37,9274
|38,1176
|% -0,14
|
|Frank
|34,9925
|35,2033
|% -0,31
|
|Riyal
|7,9595
|7,9994
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|934,64
|937,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,98
|975,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,96
|2.029,26
|% 0,66
|