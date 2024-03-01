***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 01.03.2024 tarihli toplantısında ABD pazarındaki varlığını güçlendirerek satış hacmini artırmak amacıyla stratejik bir konumda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Doğu Yakası'nda %100 oranında bağlı ortaklık olacak şekilde yeni bir Şirket kurulmasına karar vermiştir. Söz konusu bağlı ortaklık, BMS Tel'in Amerika Birleşik Devletleri Doğu Yakası'nda satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulacaktır. Bağlı ortaklığımızın BMS Tel'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlarına önemli ölçüde katkı sağlaması hedeflenmektetir. Karar gereğince pazar fırsatlarını değerlendirerek yeni Şirket kurulumuna ilişkin her konuda Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Hasan Zontur yetkilendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253755BIST