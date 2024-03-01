***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 16:29
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 01.03.2024 tarihli toplantısında ABD pazarındaki varlığını güçlendirerek satış hacmini artırmak amacıyla stratejik bir konumda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Doğu Yakası'nda %100 oranında bağlı ortaklık olacak şekilde yeni bir Şirket kurulmasına karar vermiştir. Söz konusu bağlı ortaklık, BMS Tel'in Amerika Birleşik Devletleri Doğu Yakası'nda satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulacaktır. Bağlı ortaklığımızın BMS Tel'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlarına önemli ölçüde katkı sağlaması hedeflenmektetir. Karar gereğince pazar fırsatlarını değerlendirerek yeni Şirket kurulumuna ilişkin her konuda Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Hasan Zontur yetkilendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253755
BIST
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17:299.131
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -62,76
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:2931,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1251
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:2933,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0778
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:292.071,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 19,05
|Açılış
|: 2.071,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:29
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.043.913
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|423.355.888
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.625.882
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|216.490.973
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.863.091
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.830.856
|% -9,93
|
|EDATA
|31,00
|446.905.971
|% -8,82
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|REEDR
|76,10
|5.665.977.539
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.109.745.112
|% 5,68
|
|KONTR
|294,75
|4.640.932.966
|% 2,70
|
|THYAO
|278,25
|4.457.871.407
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,35
|2.043.483.892
|% 2,25
|
|ODAS
|10,65
|1.730.297.287
|% 5,55
|
|ISCTR
|10,80
|1.691.662.284
|% -2,70
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|ZOREN
|5,54
|772.142.552
|% -1,77
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3541
|31,3586
|% 0,40
|
|Euro
|33,9296
|33,9445
|% 0,23
|
|Sterlin
|39,4722
|39,6702
|% 0,41
|
|Frank
|35,1749
|35,3868
|% -0,01
|
|Riyal
|8,3367
|8,3785
|% 0,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|872,97
|874,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,00
|941,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,13
|83,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,43
|2.052,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:44HKTM
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 24.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 306 adet işlem
-
17:43KBORU
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 160.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 268, 778 adet işlem
-
17:42KBORU
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 182, 136 adet işlem
-
17:41JANTS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 204 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 26 kaybederek (% -0.84 ) 9, 620