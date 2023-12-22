***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıBMS Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiMustafa Zontur/ Ali ZonturPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)24,08Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih23/10/2023Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi25/12/2023Başlangıç Saati09.00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi08/01/2024Bitiş Saati17.00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalarBMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.GÖNÜLLÜ PAY ALIM TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORUİşbu rapor II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 21. maddesi uyarınca şirketimiz, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), 27.995.576 adet ve 27.995.576 TL nominal değerli payına ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket sermayesinin %30,84'ünü temsil eden 4.000.000 adet A grubu ve 18.527.212 adet B grubu paylara sahip olan Mustafa Zontur ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket sermayesinin %30,84'ünü temsil eden 4.000.000 adet A grubu ve 18.527.212 adet B grubu paylara sahip bulunan Ali Zontur'un gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Pay Alım Teklifi") ile ilgili görüşlerimizi sunmak için hazırlanmıştır.Mustafa Zontur ve Ali Zontur'un şirketimize yönelik stratejik planları 22/12/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuoyuna duyurmuştur.Şirket, ana faaliyet konusunda çalışmaya devam edecek olup, Şirket'in mevcut esas sözleşmesinin 6. Maddesi çerçevesinde Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait A grubu imtiyazlı payların devir öncesi süreçte Şirket yönetim kurulu üyeleri olan Ali Zontur ile Mustafa Zontur tarafından satın alınarak, BMS Birleşik Metal'in yönetim hakimiyetinin Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından sağlanması amaçlanmıştır.Şirket'in yönetim kontrolünün Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından sağlanmasıyla birlikte, Şirket'in bulunduğu sektördeki ithalat yoluyla tamamlanmaya çalışılan kapasite açığının ilave yatırımların devreye alınması ile firma değerinin ilerleyen süreçte artırılması hedeflenmektedir. Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından Şirket'in daha verimli bir şekilde yönetilebileceği, böylelikle hem Şirket'in firma değerinin hem de ilerleyen dönemlerde geliştireceği projelerle sektördeki konumunun güçlendirilebileceği değerlendirilmektedir.Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 23.10.2023 tarihli pay devri nedeniyle Ali Zontur ve Mustafa Zontur için sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde zorunlu çağrı yükümlülüğü doğmamış olmakla birlikte, Hedef Ortaklığa olan olumlu beklentileri nedeniyle işbu gönüllü pay alım teklifinde bulunma yoluna gidilmiştir.Şirketin Borsa kotundan çıkarılması planı bulunmamaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228208BIST