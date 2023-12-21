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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu

21.12.2023 17:49
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin Kasım ayı üretim ve satış tonaj bilgilerini içeren raporumuz açıklamamız ekindedir.
2023 yılı ilk on ayında  5 kıtada, toplam 39 ülkeye ihracat yapılmış ve aynı dönemin satışlarımız içindeki ihracat payı %82' ye ulaşmıştır.
2023 Ocak - Ekim döneminde 39 ülkeye 34.518 ton ihracat yaparak,  geçen senenin aynı dönemine göre % 14 artış gerçekleşmiştir.
Şirket'in 2022 yılının ilk 10 ayında Avrupa kıtasına yapılan ton bazında satışların toplam ihracat içindeki payı %70,49 olup, bu oran 2023 yılı ilk 10 aylık dönemde %78,81 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa'ya yapılan ihracat artışının yanında Şirket Afrika kıtasına olan ton bazında satışlarını bir önceki sene ilk 10 aylık dönemine göre %176 artırma başarısını göstermiştir.
Üretim ve satışlarımıza dair yeni gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227770


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IDGYO 5,50 4.470.324 % 10,00  
PKENT 228,80 146.914.388 % 10,00  
KRONT 14,52 60.680.560 % 10,00  
SAMAT 54,45 71.162.121 % 10,00  
KENT 490,00 3.354.518 % 9,99  
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Dolar 29,1549 29,1603 % 0,10  
Euro 32,1261 32,1534 % 0,91  
Sterlin 36,8131 36,9978 % 0,37  
Frank 33,8455 34,0494 % 0,75  
Riyal 7,7495 7,7884 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,36 24,39 % 0,66  
Platin 961,89 963,97 % 0,66  
Paladyum 1.199,47 1.204,98 % 0,66  
Brent Pet. 79,03 79,03 % 0,66  
Altın Ons 2.040,67 2.040,98 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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