***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kasım ayı üretim ve satış tonaj bilgilerini içeren raporumuz açıklamamız ekindedir.2023 yılı ilk on ayında 5 kıtada, toplam 39 ülkeye ihracat yapılmış ve aynı dönemin satışlarımız içindeki ihracat payı %82' ye ulaşmıştır.2023 Ocak - Ekim döneminde 39 ülkeye 34.518 ton ihracat yaparak, geçen senenin aynı dönemine göre % 14 artış gerçekleşmiştir.Şirket'in 2022 yılının ilk 10 ayında Avrupa kıtasına yapılan ton bazında satışların toplam ihracat içindeki payı %70,49 olup, bu oran 2023 yılı ilk 10 aylık dönemde %78,81 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa'ya yapılan ihracat artışının yanında Şirket Afrika kıtasına olan ton bazında satışlarını bir önceki sene ilk 10 aylık dönemine göre %176 artırma başarısını göstermiştir.Üretim ve satışlarımıza dair yeni gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227770BIST