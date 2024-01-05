***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
05.01.2024 11:34
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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21.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2023 yılı üretim verilerine göre
Galvaniz Hatlarında, 48.806 ton üretimle 2021 yılında ulaşılan en yüksek üretim tonajını geçerek (45.385) kendi üretim rekorunu yenilemiştir.
Tel çekme bölümü 1. Kademe üretiminde, 50.643 ton üretimle yine 2021 yılından bu yana en yüksek üretim tonajına ulaşmıştır.
2023 Galvaniz Hatları üretim miktarı: 48.806 ton 2021 Galvaniz Hatları üretim miktarı: 45.385 ton 2023 Tel çekme bölümü 1. Kademe: 50.643 ton 2021 Tel çekme bölümü 1. Kademe: 47.757 ton
Üretimimize dair yeni gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232972
BIST
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13:487.543
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,82
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:4829,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0880
|Açılış
|: 29,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:4832,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0790
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:481.956,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.956,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:46
|IHEVA
|2,42
|15.410.373
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|101.475.689
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|297.907.861
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.363.525
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|3.046.576
|% 9,24
|
|SANEL
|28,66
|7.156.786
|% -5,41
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|VKING
|29,90
|25.380.522
|% -4,78
|
|TEKTU
|3,04
|43.273.107
|% -4,70
|
|BASCM
|8,51
|379.121
|% -4,70
|
|THYAO
|234,00
|3.160.620.256
|% 0,30
|
|GUBRF
|156,20
|1.728.970.067
|% -3,34
|
|ISCTR
|22,92
|1.708.086.191
|% -0,17
|
|PGSUS
|694,00
|1.295.072.788
|% 2,81
|
|SASA
|35,94
|1.237.891.972
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,57
|893.434.443
|% 7,53
|
|QUAGR
|4,19
|395.520.355
|% -0,71
|
|EKGYO
|7,26
|586.179.578
|% 0,00
|
|BEGYO
|3,69
|282.463.361
|% 8,21
|
|ISCTR
|22,92
|1.708.086.191
|% -0,17
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8377
|29,8427
|% 0,30
|
|Euro
|32,5946
|32,6056
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,6615
|37,8504
|% 0,11
|
|Frank
|34,8408
|35,0507
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9327
|7,9725
|% 0,29
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|949,26
|951,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,68
|1.027,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,03
|78,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,11
|2.039,42
|% 0,66
|