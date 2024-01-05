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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu

05.01.2024 11:34
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı üretim verilerine göre
Galvaniz Hatlarında, 48.806 ton üretimle 2021 yılında ulaşılan en yüksek üretim tonajını geçerek (45.385) kendi üretim rekorunu yenilemiştir.
Tel çekme bölümü 1. Kademe üretiminde, 50.643 ton üretimle yine 2021 yılından bu yana en yüksek üretim tonajına ulaşmıştır.
  2023 Galvaniz  Hatları üretim miktarı: 48.806 ton     2021 Galvaniz  Hatları üretim miktarı: 45.385 ton   2023 Tel  çekme bölümü 1. Kademe: 50.643 ton     2021 Tel  çekme bölümü 1. Kademe: 47.757 ton  
Üretimimize dair yeni gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
            
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232972


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Platin 949,26 951,09 % 0,66  
Paladyum 1.024,68 1.027,91 % 0,66  
Brent Pet. 78,03 78,03 % 0,66  
Altın Ons 2.039,11 2.039,42 % 0,66  
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