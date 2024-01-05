***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2023 yılı üretim verilerine göreGalvaniz Hatlarında, 48.806 ton üretimle 2021 yılında ulaşılan en yüksek üretim tonajını geçerek (45.385) kendi üretim rekorunu yenilemiştir.Tel çekme bölümü 1. Kademe üretiminde, 50.643 ton üretimle yine 2021 yılından bu yana en yüksek üretim tonajına ulaşmıştır.2023 Galvaniz Hatları üretim miktarı: 48.806 ton 2021 Galvaniz Hatları üretim miktarı: 45.385 ton 2023 Tel çekme bölümü 1. Kademe: 50.643 ton 2021 Tel çekme bölümü 1. Kademe: 47.757 tonÜretimimize dair yeni gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232972BIST