***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ekim-Aralık 2023 operasyonel verilerini içeren aylık yatırımcı bilgi raporumuz ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242028BIST