***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
19.03.2024 12:06
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2023 yılı son çeyreğine ilişkin üretim ve satış verilerini 22.01.2024 tarihinde KAP ‘ta duyurmuştu,
Şirketimizin 2024 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği satış hacmi 2023 Ekim ayından bu yana en yüksek rakamına ulaşmıştır.
2023 yılı Şubat satış miktarı 3.846 ton iken 2024 yılı Şubat ayında satış miktarı 5.566 ton olarak gerçekleşmiş ve geçen senenin aynı dönemine göre % 47 artış sağlanmıştır. Ocak ve Şubat ayları toplamında ise geçen sene aynı dönemde (2023 Ocak-Şubat ayları) satış hacmi 8.055 ton iken, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar %22 artışla 9.846 ton olarak gerçekleşmiştir.
2024 yılı Ocak-Şubat dönemi üretim ve satış verilerine ilişkin Yatırımcı bilgi raporunu ekte Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260139
BIST
'
13:558.888
En Düşük
|Değişim
|: 1,95%
|| 170,30
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5532,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0636
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5535,0972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0855
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:552.239,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,83
|Açılış
|: 2.239,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:55
|SKYLP
|154,20
|69.555.630
|% 9,99
|
|IZINV
|64,00
|32.438.232
|% 9,97
|
|PAPIL
|122,40
|151.297.436
|% 9,97
|
|MIATK
|71,20
|1.488.614.101
|% 9,96
|
|OBASE
|55,80
|43.300.290
|% 9,95
|
|BEGYO
|5,85
|224.807.314
|% -9,86
|
|ARTMS
|54,45
|1.200.274.803
|% -7,79
|
|AKFYE
|26,52
|576.361.319
|% -7,34
|
|PATEK
|152,00
|646.959.960
|% -3,37
|
|ATAKP
|48,46
|87.379.654
|% -3,27
|
|MOGAN
|19,99
|1.840.572.512
|% -2,20
|
|REEDR
|59,45
|1.687.901.211
|% 6,64
|
|ASTOR
|98,05
|1.598.412.613
|% -1,01
|
|MIATK
|71,20
|1.488.614.101
|% 9,96
|
|ARTMS
|54,45
|1.200.274.803
|% -7,79
|
|MOGAN
|19,99
|1.840.572.512
|% -2,20
|
|QUAGR
|4,02
|198.566.862
|% 3,08
|
|BEGYO
|5,85
|224.807.314
|% -9,86
|
|REEDR
|59,45
|1.687.901.211
|% 6,64
|
|ARTMS
|54,45
|1.200.274.803
|% -7,79
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3404
|32,3439
|% 0,20
|
|Euro
|35,0872
|35,0972
|% -0,24
|
|Sterlin
|42,0875
|42,2985
|% -0,30
|
|Frank
|37,3074
|37,4944
|% -0,14
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|901,85
|903,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,57
|1.004,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,70
|86,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,41
|2.154,70
|% 0,66
|