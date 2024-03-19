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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu

19.03.2024 12:06
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz 2023 yılı  son çeyreğine ilişkin üretim ve satış verilerini 22.01.2024 tarihinde KAP ‘ta duyurmuştu,
Şirketimizin 2024 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği satış hacmi 2023 Ekim ayından bu yana en yüksek rakamına ulaşmıştır.
2023 yılı Şubat satış miktarı 3.846 ton iken 2024 yılı Şubat ayında satış miktarı 5.566 ton olarak gerçekleşmiş ve geçen senenin aynı dönemine göre % 47 artış sağlanmıştır.  Ocak ve Şubat ayları toplamında ise geçen sene aynı dönemde (2023 Ocak-Şubat ayları) satış hacmi 8.055 ton iken, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar %22 artışla 9.846 ton olarak gerçekleşmiştir.
2024 yılı Ocak-Şubat dönemi üretim ve satış verilerine ilişkin Yatırımcı bilgi raporunu ekte Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260139


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IZINV 64,00 32.438.232 % 9,97  
PAPIL 122,40 151.297.436 % 9,97  
MIATK 71,20 1.488.614.101 % 9,96  
OBASE 55,80 43.300.290 % 9,95  
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Dolar 32,3404 32,3439 % 0,20  
Euro 35,0872 35,0972 % -0,24  
Sterlin 42,0875 42,2985 % -0,30  
Frank 37,3074 37,4944 % -0,14  
Riyal 8,8488 8,8931 % 0,06  
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13:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,92 24,96 % 0,66  
Platin 901,85 903,89 % 0,66  
Paladyum 1.000,57 1.004,35 % 0,66  
Brent Pet. 86,70 86,70 % 0,66  
Altın Ons 2.154,41 2.154,70 % 0,66  
Seans Raporu 13:55
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