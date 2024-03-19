***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2023 yılı son çeyreğine ilişkin üretim ve satış verilerini 22.01.2024 tarihinde KAP ‘ta duyurmuştu,Şirketimizin 2024 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği satış hacmi 2023 Ekim ayından bu yana en yüksek rakamına ulaşmıştır.2023 yılı Şubat satış miktarı 3.846 ton iken 2024 yılı Şubat ayında satış miktarı 5.566 ton olarak gerçekleşmiş ve geçen senenin aynı dönemine göre % 47 artış sağlanmıştır. Ocak ve Şubat ayları toplamında ise geçen sene aynı dönemde (2023 Ocak-Şubat ayları) satış hacmi 8.055 ton iken, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar %22 artışla 9.846 ton olarak gerçekleşmiştir.2024 yılı Ocak-Şubat dönemi üretim ve satış verilerine ilişkin Yatırımcı bilgi raporunu ekte Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260139BIST