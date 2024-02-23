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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.02.2024 13:46
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Vitech & Vizal
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz, yüksek katmadeğerli ürün grubundan Vitech ve Vizal markası ile Avrupa'ya tel ihracatına başlamıştır. Tarım sektörüne yönelik, özel olarak üretilen galvanizli ve zinc-alu tellerin Avrupa'ya ihracatının aylık 300 ton olması hedeflenmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251550


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EUYO 15,95 53.711.080 % 10,00  
OZGYO 7,15 213.328.779 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.021.242 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.021.242 % 10,00  
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Sterlin 39,3531 39,5505 % 0,61  
Frank 35,2434 35,4557 % 0,51  
Riyal 8,2652 8,3066 % 0,34  
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Gümüş ONS 22,73 22,76 % 0,66  
Platin 903,68 905,05 % 0,66  
Paladyum 969,40 972,64 % 0,66  
Brent Pet. 82,39 82,39 % 0,66  
Altın Ons 2.026,25 2.026,60 % 0,66  
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