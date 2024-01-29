***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
29.01.2024 18:14
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 30/01/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Ersen SARISOY
30185952
Mehmet Kamil DEMİR
13205489
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/02/2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243381
BIST
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18:058.472
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 125,42
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
18:0530,3480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2481
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
18:0532,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1280
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
18:051.980,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 26,52
|Açılış
|: 1.980,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|539,00
|7.495.768
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|69.787.350
|% 10,00
|
|PKART
|57,20
|27.297.558
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|153.705.985
|% 10,00
|
|SODSN
|81,95
|3.210.458
|% 10,00
|
|SNPAM
|76,70
|12.704.766
|% -9,98
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.554.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,32
|134.751.837
|% -8,01
|
|YGYO
|4,47
|55.845.145
|% -7,07
|
|GARFA
|111,90
|126.447.708
|% -5,09
|
|THYAO
|274,00
|14.988.798.543
|% 5,38
|
|TUPRS
|152,30
|4.728.357.779
|% 3,18
|
|ASELS
|51,40
|3.921.417.156
|% 4,51
|
|EREGL
|43,72
|3.874.305.595
|% 0,97
|
|PGSUS
|760,50
|3.833.898.695
|% 2,01
|
|EKGYO
|10,20
|3.291.202.853
|% -0,87
|
|ZOREN
|4,70
|1.263.081.633
|% 4,21
|
|YKBNK
|21,34
|3.440.741.437
|% -1,93
|
|TSPOR
|1,58
|253.894.603
|% -2,71
|
|AKFGY
|2,04
|281.193.154
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3435
|30,3480
|% 0,82
|
|Euro
|32,8278
|32,8380
|% 0,39
|
|Sterlin
|38,3857
|38,5782
|% 0,70
|
|Frank
|35,0055
|35,2164
|% 0,89
|
|Riyal
|8,0669
|8,1073
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|929,56
|930,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,48
|978,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,97
|81,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,26
|2.029,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
-
17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR