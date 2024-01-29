***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BMSTL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 30/01/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıErsen SARISOY30185952Mehmet Kamil DEMİR13205489Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/02/2024'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243381BIST