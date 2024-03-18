***BMSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2024 17:12
***BMSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BMSTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Zontur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259869
BIST
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18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1773
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0381
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 16,09
|Açılış
|: 2.242,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2951
|32,3049
|% 0,55
|
|Euro
|35,1518
|35,1684
|% 0,14
|
|Sterlin
|42,2082
|42,4197
|% 1,49
|
|Frank
|37,3943
|37,5817
|% 1,18
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,02
|25,06
|% 0,66
|
|Platin
|917,69
|919,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,97
|1.036,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,38
|86,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,76
|2.160,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
-
17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
-
17:57KAPLM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 474 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 38 kaybederek (% -0.68 ) 7, 670
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, BURVA, AKENR, PSDTC, GRNYO, PSDTC, KERVN, BRKVY, IZINV