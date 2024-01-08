***BMSTL* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***BMSTL******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (08.01.2024)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BMSTLİşlem Türü Gönüllü Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Ali Zontur-Mustafa ZonturPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 11356-11357Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 23.10.2023Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 25.12.2023Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 08.01.2024Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 Hamiline Değil - 24,08Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 25.12.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 26.12.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 27.12.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 28.12.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 29.12.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 02.01.2024 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 03.01.2024 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 04.01.2024 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 05.01.2024 0 0 0 0 0B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 08.01.2024 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk Açıklamalar"Şirket ortağı olan Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait bulunan toplam 4.000.000 adet A Grubu imtiyazlı payın Ali Zontur ile Mustafa Zontur tarafından devralınması ve buna karşılık olarak Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Ali Zontur ve Mustafa Zontur ‘a ait bulunan toplam 4.000.000 adet B Grubu imtiyazsız payın devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 23.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması ortaya çıktığı ve bu kapsamda Ali Zontur ve Mustafa Zontur adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuru 26.10.2023 Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmişti.Pay devri neticesinde Şirket nezdinde, herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılması nedeniyle, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortakların haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla zorunlu pay alım teklifi başvurusu gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklara yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü çağrı gerçekleştirilmesine yönelik Gönüllü Pay Alımına Yönelik bilgi formunun onayı için Kurul'a başvurulmuştu.Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuruya Sermaye Piyasası Kurulunca 21.12.2023 tarihinde onay verilmiştir.Gönüllü pay alım teklifi fiyatı "ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.3 )" MADDE 14 payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatı hesaplanmasında son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından hareketle 24,08 olarak hesaplanmıştır.Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 25.12.2023 saat 09.00'da başlayıp 08.01.2024 saat 17.00'a kadar devam edecektir. Uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu"nda açıklanmaktadır."Eklenen DökümanlarEK: 1 BMSTL Pay Alım Teklifi Talep Formu25122023.pdfEK: 2 BMSTL Gönüllü Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234784BIST