BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
24.07.2020 10:02
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861521
BIST
09:55118.501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -530,35
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
118.501
En Düşük
118.501
09:556,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8498
En Düşük
6,8335
09:557,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9572
En Düşük
7,9191
09:55415,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,70
|Açılış
|: 415,91
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
416,08
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|PKENT
|652,10
|410.171
|% 9,98
|
|ATLAS
|2,10
|1.328.290
|% 9,95
|
|KUTPO
|33,58
|1.612.948
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|YONGA
|31,00
|79.670
|% -5,02
|
|BIMAS
|73,20
|281.456.475
|% 0,00
|
|BERA
|8,97
|69.582.806
|% 0,00
|
|BIZIM
|18,66
|40.415.752
|% 0,00
|
|BAGFS
|18,44
|37.661.604
|% 0,00
|
|BFREN
|807,10
|36.668.700
|% 0,00
|
|BERA
|8,97
|69.582.806
|% 0,00
|
|AVOD
|3,57
|28.936.507
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|8.830.009
|% -0,79
|
|BJKAS
|2,63
|18.223.981
|% 0,00
|
|BIMAS
|73,20
|281.456.475
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7025
|8,7461
|% 0,15
|
|Frank
|7,3799
|7,4244
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-0,10
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.729
|4,90
|
|Tam
|2.785
|2.800
|5,00
|
|Yarım
|1.352
|1.370
|2,50
|
|Çeyrek
|678
|686
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,03
|