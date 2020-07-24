BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
24.07.2020 10:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861523
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
0
En Düşük
0
18:056,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8498
En Düşük
6,8335
18:057,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9572
En Düşük
7,9191
18:05415,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 415,34
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
416,08
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|6,90
|52.133.722
|% 0,00
|
|PEKGY
|9,25
|7.808.992
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,73
|37.383.573
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|TUPRS
|87,75
|712.038.682
|% 0,00
|
|DYOBY
|6,90
|52.133.722
|% 0,00
|
|PEKGY
|9,25
|7.808.992
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,73
|37.383.573
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|TUPRS
|87,75
|712.038.682
|% 0,00
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 0,00
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% 0,00
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7025
|8,7461
|% 0,15
|
|Frank
|7,3799
|7,4244
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-0,81
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.728
|4,80
|
|Tam
|2.785
|2.800
|4,90
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|2,40
|
|Çeyrek
|678
|686
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,03
|